Открылась регистрация на всероссийскую студенческую олимпиаду «Я — профессионал»

Москва, 2 октября. Открылась регистрация участников третьего сезона всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал». Торжественная церемония открытия состоялась в Москве, сообщили в пресс-службе АНО «Россия — страна возможностей».

Отмечается, что до 18 ноября российские студенты смогут зарегистрироваться для участия в олимпиаде на сайте проекта. 22 ноября стартует отборочный онлайн-этап олимпиады. Студенты, выполнившие задания и прошедшие дополнительный конкурс, смогут попасть в профильные зимние школы: в этом сезоне проведут 18 зимних школ в разных городах России. Финалисты олимпиады встретятся на заключительном очном этапе соревнований.

Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, очень часто проекты автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», в том числе олимпиаду «Я — профессионал», называют социальным лифтом.

«Но чтобы доехать на лифте, нужно сначала в него зайти, как минимум нажать кнопку, но это можно сделать только самому. Хочу порекомендовать тем, кто находится в зале, а также слышит нас по телевидению и в Интернете, закончив просмотр, зайти на портал олимпиады и нажать на кнопку регистрации», — сказал Кириенко.

В 2019–2020 учебном году олимпиада проходит по десяткам направлений: от медицины и здравоохранения до компьютерных и инженерных наук.

Победители третьей олимпиады «Я — профессионал» будут определены весной 2020 года. Студенты, успешно прошедшие соревнования, смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов, а также получат возможность пройти стажировку в крупной компании. Победители олимпиады также получат денежные премии: 200 тысяч рублей для медалистов по треку «Бакалавриат» и 300 тысяч рублей — по треку «Магистратура».