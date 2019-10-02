Путин объяснил, почему нет фундаментальных оснований для колебаний нефтяных цен

Москва, 2 октября. Цены на нефть вернулись на прежний уровень после скачка, вызванного атакой на нефтяные предприятия Саудовской Аравии, поскольку сегодня нет глубоких оснований для стремительных колебаний цен. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время выступления на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Недавняя массированная атака на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии, конечно, спровоцировала скачок цен на нефть», — отметил глава российского государства во время встречи с генеральным секретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо «на полях» РЭН.

Путин отметил, что был уверен в возвращении прежних показателей, потому что «фундаментальных оснований для резких колебаний на рынке нет».

По словам российского лидера, соответствующие основания отсутствуют, в том числе, благодаря совместным усилиям России и ОПЕК по стабилизации международного рынка.

Напомним, несколько предприятий нефтегазовой государственной корпорации Saudi Aramco в середине сентября подверглись атаке беспилотников, после чего Эр-Рияд был вынужден сократить производство нефти более чем вдвое, сообщал Infox.ru.

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравии, но Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в случившемся Тегеран. Иран все категорически опроверг, назвав обвинения ложью.