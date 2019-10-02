Путин призвал опираться на факты в расследовании атак на объекты Саудовской Аравии

Москва, 2 октября. Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций в рамках форума «Российская энергетическая неделя» призвал руководствоваться не эмоциями, а фактами в расследовании атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия хочет получить неопровержимые доказательства причастности той или иной страны к атакам на свои нефтяные объекты, отметил глава российского государства. Путин подчеркнул, что пока Эр-Рияду никто, в том числе разведывательные службы США, которые «обслуживают нынешнюю политику этой страны​​​», не предоставил никаких доказательств.

«Давайте будем руководствоваться не эмоциями, а фактами», — сказал президент РФ.

В середине сентября стало известно о пожарах на объектах саудовского предприятия Saudi Aramco. Возгорание случилось из-за атаки беспилотников.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах». Государственный секретарь США Майкл Помпео, а также власти Саудовской Аравии обвинили Иран в причастности к нападению на Saudi Aramco. Иранские власти назвали эти обвинения голословным.