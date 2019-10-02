Эдита Пьеха объяснила, почему Карел Готт был настоящим певцом

Москва, 2 октября. Известная советская и российская певица Эдита Пьеха прокомментировала уход из жизни «короля чешской поп-музыки» Карела Готта. Она отметила, что артист имел все данные, поэтому стал настоящим музыкантом.

«Что нужно певцу: голос, душа и сердце. У него все это было», — пояснила Пьеха телеканалу 360.

В среду стало известно о смерти чешского эстрадного исполнителя Карела Готта, который скончался на 81-м году жизни. Звезда мировой эстрады этим летом из-за болезни, воспаления легких, отменил выступление, которое должно было состояться 25 июля на музыкальном фестивале в городе Либерец. Супруга артиста Ивана Готтова сообщила, что ее муж скончался во сне — в кругу семьи.

Отметим, что Готт, получивший прозвище «король чешской поп-музыки» и «чешский соловей» был одним из самых ярких звезд эстрады на родине. Слава артиста распространилась за пределы Чехии, поэтому он часто исполнял песни на русском, немецком, словацком и других иностранных языках. В Праге, где Готт жил с 1969 по 2005 годы, в честь музыканта открыли музей Gottland. Там выставлены экспонаты, благодаря которым можно узнать получше о быте певца и его личной жизни.