Житель Кузбасса угнал автомобиль, чтобы успеть на свидание с девушкой

Кемерово, 2 октября. Молодой парень из Ленинска-Кузнецкого угнал ВАЗ-21093 ради свидания с девушкой, сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В полицию обратился 55-летний мужчина и рассказал об угоне автомобиля. Правоохранители задержали 23-летнего подозреваемого в деревне Смолино, пишет «Газета Кемерова».

Угонщик сел за руль без прав и по дороге к девушке съехал в канаву, повредил двери машины и колесо. Полиция составила протокол о вождении без прав и завела уголовное дело об угоне.

Материалы дела передадут в суд в ближайшее время, молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Кемерово подросток напал на пенсионерку. Он попытался отобрать ее сумку, но женщина дала отпор злоумышленнику.