Народные дипломаты из Норвегии хотят проехать на поезде по Крымскому мосту

Симферополь, 2 октября. Норвежские народные дипломаты планируют принять участие в открытии железнодорожного сообщения по Крымскому мосту, приехав на полуостров на поезде. Об этом сообщил глава организации «Народная дипломатия. Норвегия» Хендрик Вебер.

30 сентября в Крым прибыли 22 делегата из США, Норвегии, Бельгии, Нидерландов и Германии. Иностранные делегаты планируют развивать отношения с Крымом по линии народной дипломатии.

«У нас есть такое желание, когда запустят железнодорожное сообщение, мы прямо из Москвы по мосту поедем в Крым. Соберем делегацию, не только, может быть из Норвегии, но и из других стран. Будем рады, если нас пригласят (на открытие – Прим. ФАН)», — сказал Вебер.

Вебер также добавил, что уже не первый раз приезжает в Крым, поэтому обратил внимание на реализацию масштабных инфраструктурных проектов, которые осуществляются на полуострове.

«В каждый свой приезд мы видим, что-то новое. Крым - это одна большая стройка, строятся дома, дороги. Это сразу бросается в глаза», — подчеркнул он.

Напомним, 16 мая 2018 года стартовало движение легковых автомобилей по автодорожной части Крымского моста. В настоящее время завершается подготовка к запуску железнодорожной части моста, открытие которой запланировано на декабрь 2019 года. Крымский мост соединят полуостров с материковой частью России. Его протяженность составляет 19 километров. Мост состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс.