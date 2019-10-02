Сирия, 2 октября. ИГИЛ1 убивает двух членов ХТШ в Идлибе. Протурецкие боевики требуют за заложника 20 миллионов. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: приняли участи в совместных учениям ВС России, Сирии и Ирака на западе провинции Дейр-эз-Зор.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по опорным пунктам радикалов на юге Идлиба и в Алеппо.

«Исламское государство1»: совершило нападение на боевиков «Тахрир аш-Шам» на востоке Идлиба, подозревается в убийстве курдского боевика в Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: укрепляют свои блокпосты на востоке Идлиба после нападения ИГИЛ.

«Сирийская свободная армия» (ССА): похитили на севере Алеппо мирного жителя и потребовали у его семьи выкуп в размере 20 миллионов сирийских фунтов.

Курды: роют укрепления и тоннели в Хасаке, потеряли одного боевика при нападении неизвестных.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) продолжила наносить удары по позициям боевиков альянса «Тахрир аш-Шам» на юге Алеппо. По информации агентства Aleppo AMC, военнослужащие нацелили огонь артиллерии на укреплениях радикалов у поселка Зерба. Правительственные и союзные силы, дислоцированные в районе плотины Аш-Шула, атаковали опорные пункты радикалов в предместьях деревни Халса, как передает новостной Twitter-канал Syriaint. Сведения о потерях радикалов в живой силе или технике пока не поступали.

Военнослужащий САА был якобы застрелен снайперами вооруженной оппозиции, действующей на севере Алеппо, как передает новостной портал Baladi News. Согласно информации оппозиционных источников, два военнослужащих были атакованы снайперов близ поселка Аз-Захра, один из них был смертельно ранен. Пока подтверждения данного сообщения не поступало.

Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), боевики из лояльной Турции фракции «Лива аль-Хамза» (одна из частей «Сирийской свободной армии») похитили жителя деревни Факира в районе города Джандарис. Боевики схватили его на дороге, когда он направлялся в Африн. После этого боевики связалась с семьей похищенного и потребовали за него 20 миллионов сирийских фунтов, пригрозив, что убьют заложника, если не получат за него выкуп.

Провинция Дейр-эз-Зор

На западе провинции Дейр-эз-Зор проходят совместные военные учения вооруженных сил Сирии, России и Ирана с участием ВВС, как сообщает источник в сети Twitter Bosni 94. Источники указывают, что в рамках учений были проведены маневры ВВС, в пустыне были запущены ракеты нескольких типов, которые поразили условного противника.

Кроме того, как сообщает источник в сети Twitter (@alghadalsoury), САА установила железный мост через реку Евфрат, который связал деревни Мария и Хатла на востоке. Несколько лет назад в Дейр-эз-Зоре были разрушены почти все мосты через Евфрат, что значительно затруднило проведение операций на востоке Сирии и транспортное сообщение. «Демократические силы Сирии» со своей стороны не особо стремятся восстанавливать переправы на западное побережье Евфрата, которое находится под контролем правительственных сил.

Согласно источникам медиапортала Baladi News, тело иранского ополченца Корпуса Стражей Исламской революции было найдено на окраине поселка к востоку от Дейр-эз-Зора. Голову бойца нашли в деревне Аль-Куриа. Пока ответственность за убийство иранца не взяла на себя ни одна из группировок.

Провинция Идлиб

Сирийская армия ударила по укреплениям радикалов в районе поселка Хазарин и уничтожила склады боеприпасов, как сообщает новостное агентство Jisr TV.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщили, что около 200 членов альянса «Тахрир аш-Шам» в городе Сармин разворачивают новые контрольно-пропускные пункты на въездах и выездах из города и досматривают гражданских и транспортные средства. Меры безопасности альянс повысил после того, как в городе два иностранных боевика были убиты членами «спящих ячеек» «Исламского государства» - главного идейного противника «Тахрир аш-Шам». Отношения между группировками приобрели особую напряженность после поражения «Тахрир аш-Шам» в Латаминском котле и на юге Идлиба.

Провинция Хасака

Бойцы «Демократических сил Сирии» (SDF) возобновили работы по рытью туннелей на востоке провинции Хасака близ деревни Маликия, как передает AMC Aleppo. После заявления президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара всерьез рассматривает возможность самостоятельной организации «безопасной зоны» на востоке Сирии и ввода войск на территории оккупации SDF, курды повысили свою боевую готовность.

Нападения неизвестных на курдских боевиков продолжились. Как передает портал Alk Habour, на севере провинции в результате обстрела неизвестными лицами скончался один член патрульного отряда так называемых сил внутренней безопасности курдов «Асайиш». Курды подозревают, что за нападениям стоят члены «спящих ячеек» ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.