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Кремль опроверг сообщения об отставке директора ФСИН

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Кремль опроверг сообщения об отставке директора ФСИН

Москва, 2 октября. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков отреагировал на слухи в прессе об увольнении директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.

По словам Пескова, соответствующего указа не было, сообщает «Царьград».

«Указа не было, он не публиковался», — заявил он представителям СМИ на просьбу прокомментировать сообщения об отставке председателя ФСИН.

Как сообщал НСН, об увольнении Корниенко сообщалось также в начале прошлого месяца.

Напомним, Корниенко пришел на должность главы ведомства в 2012 году. До этого он работал в органах государственной безопасности.

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