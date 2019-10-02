Вечный странник Федор Конюхов рискует жизнью «во славу России»

Российский путешественник Федор Конюхов известен на весь мир. Он — первый человек, который сумел достигнуть всех пяти полюсов Земли. Организовывать рискованные экспедиции в самые недоступные точки мира его побуждает, как говорит сам Конюхов, патриотизм.

Федору удалось покорить не только все пять полюсов планеты: Северного географического — там Конюхов побывал трижды, Южного географического, Полюса относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Полюса высоты — Эвереста и полюса яхтсменов — мыса Горн. Он также стал первым человеком, который пересек Тихий океан на веслах за 160 дней. В интервью порталу РИА Новости он рассказал, что предпринял это путешествие «во славу России» и добавил, что совершать подобные поступки для Родины — «нормально».

«Было тяжело, думал, сойду с дистанции. А потом вспоминал, как иностранцы меня готовили, лодку делали, провожали, Владимир Владимирович Путин поздравлял меня со стартом, — и я понимал, что, если брошу весла, за границей не скажут: «Конюхов сошел с дистанции», а скажут: «Русский тоже не смог». И я понимал, что должен пройти этот путь для России», — поделился Федор.

Конюхов знаменит и как человек, совершивший полет в Крым на самолете, питающимся от солнечных батарей. Кстати, то путешествие вызвало массу критики со стороны пользователей украинских соцсетей. Федора называли сумасшедшим, писали, что он не должен летать на полуостров, поскольку Крым якобы украинский. Путешественник не обратил на критику никакого внимания.

В жизни Федора находится место не только странствиям. Он пишет книги, картины состоит в Русском географическом обществе, а также служит священником Московского патриархата Украинской православной церкви.

Конюхов — настоящий патриот, и он часто выражал сожаление, по поводу того, что соотечественники боятся демонстрировать патриотические чувства.

«Ни на одном доме в деревне мы не видим флага российского. А на моем доме висят Российский и Андреевский флаги, и мы их не снимаем. Люди меня спрашивают: «Ты что, поддерживаешь нынешнюю власть?» А при чем здесь правители? Россия была, есть и будет», — считает Федор.

По словам, Конюхова, триколор не имеет никакого отношения к государственным лидерам, какими бы они ни были — хорошими или плохими. Флаг — символ единства народа, страны и истории. Именно такой патриотизм и необходим России, уверен путешественник.