Эксперт раскрыл смысл «формулы Штайнмайера»

Москва, 2 октября. «Формула Штайнмайера» не несет собой ничего нового, она лишь подчеркивает заинтересованность европейских политиков в исполнении «Минска-2». Об этом заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

По мнению Мухина, необходимость в новом документе появилась после того, как Украина в лице своего бывшего лидера Петра Порошенко отказалась выполнять минские соглашения.

«Формула Штайнмайера» была придумана для стимулирования реализации проекта «Минск-2», в этом ее смысл, считает политолог. Она дает определение особого статуса Донбасса в составе Украины и предполагает проведение выборов в стране по ее законам.

«Формула Штайнмайера» ничего нового в себе не несет, она просто подчеркивает заинтересованность европейских политиков в исполнении «Минска-2», давая более конкретные разъяснения о том, как, когда и что сделать», — рассказал Мухин в интервью «360».

Политолог уверен, что украинская сторона имеет собственное видение минских соглашений и порядка пунктов их выполнения, а также свое видение «формулы Штайнмайера».

Мухин считает, что, подписав новый документ, Украина «якобы согласилась с ним» и «просто пытается искусственно спровоцировать встречу в «нормандском формате», а потом документ так же будет игнорироваться».

Напомним, представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма подписал «формулу Штайнмайера» 1 октября. Документ будет включен в новый украинский закон. Он предполагает предоставление Донбассу особого статуса и проведение там выборов.

Ранее подписание Киевом «формулы Штайнмайера» прокомментировали республики Донбасса.

Гражданская война началась на юго-востоке Украины в 2014 году. Ее причиной стал государственный переворот в стране, в результате которого жители Луганской и Донецкой областей отказались подчиняться новому руководству и объявили о создании ЛНР и ДНР. В ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса.

Попытки урегулировать внутриукраинский конфликт предпринимались на различных международных площадках, в том числе и в Минске. Стороны подписали ряд соглашений о перемирии, но Киев, как заявляют ДНР и ЛНР, неоднократно нарушал режим прекращения огня.