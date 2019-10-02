Москва, 2 октября. Участники Контактной группы по Донбассу подписались под «формулой Штайнмайера» на разных листах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он рассказал об этом во время выступления на ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Лавров отметил странность подписей под «формулой Штайнмайера». По словам министра, в Москве обратили внимание на подписи сторон на разных листах. По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, это может говорить о том, что кто-то не захотел, чтоб его подпись стояла рядом с другими.

«Кто-то считает ниже своего достоинства ставить свою подпись рядом с подписями других участников, хотя под минскими договоренностями все подписи стоят на одном листе», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подписание Киевом «формулы Штайнмайера». Все стороны будут работать над перспективами проведения нормандского саммита, в Кремле рассчитывают, что скоро наступит ясность в этом вопросе, заявил он.

Контактная группа по урегулированию в Донбассе в прошедший вторник в ходе встречи на минской площадке согласовала «формулу Штайнмайера» — по имени президента Германии, экс-председателя ОБСЕ, бывшего руководителя дипломатического ведомства ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера.

Напомним, в 2015 году глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (сейчас занимает пост президента ФРГ — Прим. ФАН) предложил специальный порядок вступления в силу особого статуса Донбасса. Для этого необходимо провести в этом регионе выборы. В день их проведения в Донбассе будет временно установлен особый статус. Если ОБСЕ подтвердит легитимность результатов этих выборов, то регион сможет получить особый статус на постоянной основе. Этот порядок получил название «формула Штайнмайера».

Гражданская война на Украине продолжается с апреля 2014 года. Тогда Киев ввел войска на территорию юго-востока Украины, жители которой объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами государственного переворота, который произошел в стране. По данным ООН, жертвами военного конфликта стали более 10 тысяч человек.