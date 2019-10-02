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Норвежский дипломат презентовал в Симферополе книгу «Наш Крым» на немецком языке

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Норвежский дипломат презентовал в Симферополе книгу «Наш Крым» на немецком языке

Симферополь, 2 октября. Глава общественного объедения «Народные дипломаты Норвегии» Хендрик Вебер презентовал в центре Крыма печатное издание о жизни полуострова за последние пять лет.

Вебер провел презентацию книги в одном из вузов Симферополя. Издание под названием «Наш Крым» описывает, как изменилась жизнь российского полуострова с 2014 года. В печать книга вышла на немецком языке.

«В книге я описываю свое видение сложившейся ситуации, свои встречи с людьми, что никакой оккупации не было. Мы должны рассказывать правду», — цитирует РИА Новости слова Вебера.

Автор книги отметил, что в издании ответил на вопрос, что случилось на полуострове пять лет назад и как местные жители реагировали на процесс воссоединения с Россией. Вебер подчеркнул, что при написании книги консультировался в том числе и с крымскими экспертами о положении дел в регионе на указанный период.

Хендрик Вебер во главе делегации из западных стран прибыл в Крым в минувшие выходные. Основная цель визита иностранных гостей на полуостров — укрепление народных дипломатических связей. Делегация, в состав которой вошли 22 представителя Норвегии, Голландии, Германии и прочих стран, пробудет в Крыму до 6 октября.

Крым вошел в состав РФ в результате референдума в 2014 году. Более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. Отметим, что в 2019 году в Крыму зафиксирован рост иностранного туризма.

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