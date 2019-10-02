Москва, 2 октября. Проект строительства газопровода «Северный поток — 2» носит исключительно коммерческий характер, здесь нет политической подоплеки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

Глава государства напомнил, что Россия обеспечивает стабильные, бесперебойные поставки газа на европейском направлении. В частности, продолжается реализация таких крупных инфраструктурных проектов, как «Турецкий поток» и «Северный поток — 2».

Президент отметил, что морской участок «Турецкого потока» уже завершен, в настоящее время работы ведутся на суше. Что касается «Северного потока — 2», то его строительство также идет в соответствии с графиком, уже уложены свыше двух тысяч километров газопровода по дну Балтийского моря, строительство таким образом завершено на 83%.

«Вновь подчеркну, эти проекты реализуются совместно с европейскими компаниями и носят исключительно коммерческий характер. Здесь нет никакой политической подоплеки», — указал Путин.

По словам российского лидера, задача проектов — диверсифицировать маршруты поставок газа, убрать транзитные риски и тем самым укрепить энергетическую безопасность Европы.

«Именно поэтому логика нормальных деловых отношений берет верх над попытками сделать энергетику заложником политических разногласий», — заключил президент.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает возведение двух ниток трубопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии, напоминает «Ридус». Строительство газопровода планируют завершить в 2019 году. Маршрут проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Решение о создании газопровода было принято после успешной реализации строительства и эксплуатации газопровода «Северный поток».

Проект поддерживает целый ряд европейских государств, заинтересованных в бесперебойных поставках российского голубого топлива. Против выступают страны Прибалтики, США и Украина. Киев боится лишиться прибыли от транзита газа из РФ через свою территорию. Вашингтон стремится продавать Европе свой сжиженный природный газ, поэтому называет «Северный поток — 2» угрозой безопасности для европейских государств. Как пишет Infox.ru, пока что разрешение на строительство не дала и Дания.

Как рассказал ранее председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков, запасные маршруты «Северного потока — 2» предполагают его прокладку в нейтральных водах, но ближе к Дании, без «крюков».