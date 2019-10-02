Москва, 2 октября. Президент РФ Владимир Путин отметил желание Ирана нормализовать отношения с США. Об этом глава государства заявил на форуме «Российская энергетическая неделя».

Глава государства подчеркнул, что Иран полагает, что не имеет равных условий для диалога с США. Однако Тегеран проявляет интерес к нормализации отношений с Вашингтоном.

Путин добавил, что Иран имеет огромный потенциал и является крупным игроком на мировом энергетическом рынке. Однако санкционная политика США не позволяет Тегерану в полной мере реализовать свои возможности.

«Это очень вредно и для мировой экономики в целом, и для мировой энергетики, потому что это не дает возможность обеспечить стабильную работу сектора», — отметил российский лидер.

Отношения между США и Ираном обострились в очередной раз после выхода Вашингтона из сделки с Тегераном по ядерному вопросу, США снова ввели санкции против властей Ирана. Кроме того, США обвинили Иран в атаках на нефтяные предприятия в Саудовской Аравии.

Накануне Путин во время участия в Высшем Евразийском экономическом совете провел отдельную беседу с лидером Ирана Хасаном Роухани, на которой обсудил ситуацию в Ормузском проливе и «ядерную сделку».