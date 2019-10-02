Путин заявил, что РФ рассчитывает выйти на производство 120–140 млн тонн СПГ к 2035 году

Москва, 2 октября. Россия рассчитывает выйти на производство 120–140 миллионов тонн СПГ в год к 2035 году. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

Он отметил, что низкая себестоимость добычи, а также привлекательная логистика делают российские проекты по СПГ одними из наиболее конкурентных в мире и позволяют рассчитывать на долгосрочный рост доли РФ на данном рынке.

«К 2035 году планируем выйти на уровень производства СПГ в 120–140 миллионов тонн», — сказал Владимир Путин.

Ранее российский лидер отметил, что проект газопровода «Северный поток — 2» носит исключительно коммерческий характер, и в нем нет политической подоплеки.