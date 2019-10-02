Путин заявил об ответственной работе России на энергорынке вопреки санкциям

Москва, 2 октября. Россия даже в условиях незаконных ограничений и нечистоплотных приемов демонстрирует ответственный подход и надежность на энергетическом рынке. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в среду во время выступления на форуме «Российская энергетическая неделя».

Глава российского государства напомнил, что РФ всегда была очень ответственным участником международного рынка​​​.

«Мы делаем все для того, чтобы сбалансировать спрос и предложение, создать благоприятные условия и для развития мировой экономики, для потребителей, и для развития самой отрасли», — обратился глава РФ к иностранным министрам, прибывшим на форум.

Российский лидер поприветствовал участников и организаторов форума в российской столице. По его словам, это мероприятие является хорошей площадкой для встречи в дружеской атмосфере всех тех, кто заинтересован в развитии мировой энергетики.

Кроме того, он выразил надежду, что участие в Российской энергетической неделе позволит иностранным гостям еще больше познакомиться с РФ и ее столицей.