Актер Игорь Пушкарев скончался в Москве

Москва, 2 октября. Российский актер театра и кино, режиссер Игорь Пушкарев скончался на 82-м году жизни в Москве. Об этом говорится в сообщении Союза кинематографистов.

По данным коллег Пушкарева, актер умер после продолжительной болезни. Причина смерти не сообщается.

«30 сентября 2019 года на 82-м году после продолжительной болезни ушел из жизни актер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер, писатель Игорь Борисович Пушкарев», — говорится в сообщении.

Прощание с Пушкаревым состоится в четверг, 3 октября, в 11.00 в Доме кино. Затем Пушкарева похоронят на Хованском кладбище.

На счету Пушкарева более 70 ролей в фильмах, российским зрителям он запомнился по ролям в фильмах «А если это любовь?» режиссера Юлия Райзмана, «Своя голова на плечах», «Третий тайм» и другим. Кроме того, Пушкарев был первым исполнителем роли Юрия Гагарина.