Клинцевич призвал Зеленского прояснить ситуацию с позицией Киева о «формуле Штайнмайера»

Москва, 2 октября. Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует подтвердить намерение Киева неуклонно следовать «формуле Штайнмайера», заявил член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич.

Накануне стало известно о согласовании «формулы Штайнмайера» участниками контактной группы в Минске. Позже депутат «Слуги народа» Богдан Яременко заявил, что на переговорах стороны не подписали «формулу Штайнмайера». По его словам, представитель Украины в контактной группе Леонид Кучма передал члену ОБСЕ Мартину Сайдику письмо о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками лидеров «нормандской четверки».

Клинцевич обратил внимание на заявление украинской стороной о том, что Киев будет думать над подписанием документа. При этом, подчеркнул сенатор, с момента согласования не прошло и дня.

«Это не игра в шахматы двух любителей, когда любой ход, что называется, допускается взять назад, — подчеркнул член Совфеда. — Думаю, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо прояснить ситуацию, подтвердив намерение своей страны неуклонно следовать формуле Штайнмайера. Без этого мирный процесс может так и не начаться».

Гражданская война на Украине развернулась в 2014 году после государственного переворота. Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о своей независимости. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать на различных международных площадках. Как утверждает Донецк и Луганск, Киев регулярно нарушает перемирие, несмотря на достигнутые договоренности.