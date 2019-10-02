«Кудряшка» Лобода поразила поклонников новым имиджем

Москва, 2 октября. Украинская певица, бывшая солистка группы «ВИА Гра» Светлана Лобода поразила поклонников новым имиджем, кардинально сменив прическу. Вместо длинных прямых волос артистка решила сделать завивку.

«Хорошего воскресного дня», — пишет она в комментариях, добавляя хештег #хочубытькудряшкой.

Певица также поинтересовалась у своих подписчиков, оставить ли ей кудри или вернуться к прежней прическе. Судя по всему, поклонники Лободы остались в восторге от ее нового имиджа и дали однозначный ответ, сообщает Пятый канал.

«Кудряш ты мой», «Как же мне нравятся ваши кудри», «Какая красивая», — пишут фанаты певицы.

Отметим, что не все эксперименты над внешностью подписчики Лободы воспринимают положительно. Совсем недавно экс-солистки «ВИА Гры» досталось от подписчиков за «кошмарные туфли». И дело даже не в том, что они имели необычный внешний вид, а в том, что они явно не подходят по ноге модели.

Напомним, что Лобода является заслуженной артисткой Украины и бывшей солисткой популярной поп-группы «ВИА Гра». В 2009 году певица отправилась на «Евровидение», чтобы представлять Украину со своей песней Be My Valentine. Она заняла 12 место, набрав 76 баллов, однако это не помешало ей стать одним из самых обсуждаемых участников музыкального конкурса. На сцену Лобода вышла в бинтах и гриме, который изображал ссадины. Таким образом украинская звезда хотела обратить внимание общественности на проблему насилия в семьях. Позже к этой акции присоединилась французская певица Патрисия Каас.