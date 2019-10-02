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Напавшему на сотрудника СК РФ мужчине грозит пожизненное заключение

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Напавшему на сотрудника СК РФ мужчине грозит пожизненное заключение

Москва, 2 октября. Нанесшему смертельное ранение сотруднику СК РФ мужчине грозит наказание в виде пожизненного заключения, заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Сергей Григорьев обвиняется в совершении преступления по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

«Санкция предусматривает наказание вплоть до пожизненного», — отметила Петренко.

Напомним, Григорьев напал на офицера СК РФ полковника юстиции Владислава Капустина, который организовывал прием граждан у проходной ведомства. Капустин получил смертельное ранение: мужчина скончался в реанимации НИИ Склифосовского.

Нападавшего мужчину сразу же задержали. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео задержания злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый заявил, что ранее неоднократно обращался в СК РФ с заявлением, но ведомство «не принимало его». По информации СМИ, мужчина страдает шизофренией, у него было не менее пяти госпитализаций, в том числе принудительных, проходил лечение в больнице имени Кащенко.

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Источник: Пресс-служба СК РФ
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