Сочи, 2 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему США выгодна турбулентность на Ближнем Востоке. Во время выступления на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» глава МИД РФ обратил внимание, что интересы Вашингтона в этом регионе совпадают с сохранением здесь нестабильной обстановки.

Сергей Лавров отметил, что если посмотреть на кампании вмешательства США, то они, по сути, направлены на то, чтобы заставить те или иные стороны сделать так, как считает нужным Вашингтон. Штаты же обычно, по словам главы МИД РФ, считают для себя полезным иметь в регионе незатухающую нестабильность, «потому что Соединенные Штаты далеко, здесь есть базы».

«Они всегда могут смотреть, где им выгодно поддержать одну сторону, где другую, куда потечет нефть, откуда брать газ, где что-нибудь продать свое из вооружений», — сказал Сергей Лавров, передает ТАСС.

Ранее глава МИД РФ заявил, что контакты с Западом по вопросу Сирии начали приобретать «проблески здравого смысла». Он также добавил, что Россия заинтересована в сохранении своего присутствия в Сирии для поддержания безопасности, и на это есть согласие Дамаска.