Страховая медицина США обрекает американцев на смерть от болячек и долгов

В дискуссиях об уровне медицины в различных странах нередко можно услышать тезис о том, что система здравоохранения в США (Израиле, Германии и т. д.) является одной из лучших в мире. Обычно такие утверждения сопровождаются размытой аргументацией, в которую входит перечисление топовых достижений ведущих клиник перечисленных стран — и приводятся абстрактные сведения о продолжительности жизни и показателях здоровья, которые сами по себе плохо проясняют суть дела.

На деле же организация системы здравоохранения в тех же США страдает целым рядом нерешаемых проблем и откровенно людоедских подходов, сама суть которых «намертво» встроена в систему американской страховой медицины.

Более 30 миллионов — вне системы здравоохранения

Первым мифом, который получил самое широкое распространение, является тезис о том, что медицина в США является бесплатной и общедоступной — так как работающий гражданин получает, мол, медицинскую помощь в рамках своей страховки, которую, к тому же, оплачивает работодатель.

Начнем с того, что сегодня, после нескольких лет реализации «социалистической» реформы Obamacare, с обязательным страхованием для каждого гражданина США, медицинской страховки до сих пор лишены около 10% жителей страны, а это более 30 миллионов жителей. Надо понимать, что эта проблема уже не может быть решена расширением категорий граждан, которым страховку предоставляют за счет государства — для этого в США действуют программы Medicare и Medicaid, по которым страховой полис предоставляется инвалидам, пожилым людям, а также тем, кто может доказать свой низкий доход.

Кроме того, по перечисленным программам помощь в оплате медицинских расходов теоретически могут получить беременные, приемные дети до 26 лет и многодетные семьи. Но на сегодняшний день местные власти всячески тормозят выдачу таких государственных полисов, так как федеральный и местные бюджеты уже и без притока новых «льготников» тратят на государственное медицинское страхование все большую долю средств.

Одновременно в США падает качество медицинских услуг: в работающих по государственным полисам клиниках постоянно не хватает врачей и даже медикаментов. Нередки случаи, когда люди переносят воспаление легких или обострения хронических заболеваний просто «на ногах», не имея возможности попасть на прием к врачу. Серьезная нехватка грамотных медицинских специалистов уже через десятилетие может перерасти в катастрофу — отрасль ждет настоящий кадровый голод.

В последние годы ситуация с выброшенными из страховой медицины гражданами США практически не меняется. Если в 2008 году, до начала медицинских реформ Барака Обамы, таковых было около 15% населения, а к 2015 году — уже 10%, то последние 4 года эта доля фактически лишенных медицинских услуг американских граждан практически стабильна. По сути им доступна только неотложная помощь — а за все остальное они вынуждены платить.

Кроме того, наиболее уязвимой категорией жителей Соединенных Штатов, которые сталкиваются с проблемами оплаты лечения, являются мигранты. Их вообще не считают в указанные 10% — формально свои взаимоотношения с врачами и больницами они должны закрывать самостоятельно. Недавно в прессу попала грустная история 52-летней певицы, эмигрантки из России, которая, будучи не в состоянии оплатить медицинские счета из-за внезапного заболевания, оказалась на улице. Теперь она зарабатывает пением в лос-анджелесском метрополитене.

Ситуация осложняется еще и тем, что администрация Дональда Трампа в августе этого года лишила мигрантов права на получение любой медицико-санитарной помощи. Дошло до скандалов: потерявших право на медобслуживание мигрантов с серьезными заболеваниями просто отключали в больницах от аппаратов, поддерживающих жизнь, — и выкидывали на улицу.

Работающие: страховка не покрывает все

Конечно, до сих пор обычной практикой для приема на работу в США является обсуждение условий медицинской страховки. Эта практика всячески поощряется правительством США: работодатель получает некоторое уменьшение налогов в том случае, если он полностью или частично оплачивает страховку своего работника. Кроме того, хорошая страховка служит инструментом создания лояльности: нередко переход на другую работу сопряжен с потерей преференций по медицинскому обслуживанию.

Впрочем, страховка — это отнюдь не «оплата всех медицинских счетов». Даже самый высокий, так называемый «платиновый» уровень медстраховки (в различных компаниях он может называться по-разному), гарантирует работнику оплату 90% расходов по счету. В случае же базового уровня, который обычно именуют «бронзовым», работник должен самостоятельно оплачивать уже 40% счета, в то время как страховая компания отвечает лишь за 60% выплат.

Это приводит к парадоксальной ситуации: часто эффективность страховки зависит не от уровня выплат, а от серьезности вашего заболевания. Так как в тяжелом случае даже десятипроцентная доля расходов в медицинских счетах будет просто неподъемной.

Кроме того, при каждом перезаключении договора страхования возникает вопрос pre-existing conditions — «уже имеющихся заболеваний». Если страховая обнаруживает, что у вас есть существующее заболевание, к тому же хроническое или тяжелое, она может или исключить его из страхового плана, или вовсе отказаться от заключения страхового договора. В рамках реформы Obamacare проблему pre-existing conditions попытались решить, обязав страховые заключать договора в любом случае. Но страховщики тоже оказались «не пальцем деланы»: в ответ они подняли страховые взносы в целом по стране на 31% с 2008 года, хотя зарплаты в Америке за это время выросли лишь на 7—8%, то есть вчетверо меньше.

В долгах как в шелках

В итоге реформа страховой медицины в США привела к ожидаемому парадоксу: несмотря на то, что в нее удалось втянуть еще дополнительно около 5% населения, одновременно выросли и счета за услуги, и страховые платежи. При этом из-за неспособности значительной части американского населения оплачивать квалифицированное лечение в медицинских учреждениях даже возник особый термин — «медицинский долг».

Нормально работающие и формально неплохо зарабатывающие жители США закладывают дома и берут кредиты, чтобы гасить задолженности по счетам, которые выставляются частными врачами и медицинскими клиниками — даже после дисконтирования их страховыми. При этом попытка Обамы ограничить произвол страховщиков, обязав их направлять не менее 80—85% выручки на оплату счетов клиентов, привела, по сути, к сговору страховых и медицинских учреждений. То есть через повышение медицинских счетов и целый ряд непрозрачных финансовых схем страховой бизнес в США сохранил свои прибыли, а частные клиники ее даже увеличили.

На сегодняшний день суммарный медицинский долг в США оценивается уже в 80 млрд долларов. Именно эта задолженность стала «причиной №1» для разорения пациентов в США и банкротства физических лиц по всей стране. Примерно две трети всех банкротств «физиков» происходят из-за невозможности погашения медицинского долга, обычно возникающего внезапно и часто — да еще и в совершенно невозможном к погашению размере.

530 тысяч американских семей ежегодно оказываются за чертой бедности из-за отсутствия денег на оплату счетов за медицинскую помощь. Пятая часть работающих американцев испытывает проблемы с оплатой счетов за лечение, а десятая часть — отказываются от лечения по причине запредельно высокой стоимости. Двое из каждых трех американцев пропускают необходимые медицинские процедуры и обследования из-за сверхвысокой цены, назначенной врачами, выбранными их страховой компанией.

В целом, по независимой экспертной оценке, десятки тысяч американцев погибают каждый год лишь потому, что не способны позволить себе необходимое лечение. Бесстрастная статистика указывает не просто на отдельные проблемы медицинской сферы, а на системный кризис здравоохранения в Америке, который с годами только разрастается.

В ходе предвыборной кампании Трамп обещал «отменить и заменить» Obamacare. Однако по факту не произошло ни того ни другого. Трамповский план «замены» ключевой реформы Обамы, который в США прозвали «тощей отменой», так как он во многом сохранял положения, введенные предыдущим президентом, попросту провалился в Сенате.

В итоге хромающая на обе ноги реформа продолжает работать кое-как, страховые компании привычно наживаются на людском горе, бюджет пустеет, врачей не хватает, стоимость лечения растет — а жители США продолжают влезать в долги, заниматься самолечением, получать «букетами» хронические заболевания — и ненавидеть собственную систему здравоохранения.