Генпрокуратура Украины занялась расследованием массовой выдачи иностранных паспортов

Киев, 2 октября. Генеральная прокуратура Украины расследует массовую выдачу венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям западных и восточных областей страны. Об этом сообщает украинский телеканал «112 Украина».

Печерский районный суд Киева предоставил военной прокуратуре доступ к оригиналам документов Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, которые содержат государственную тайну. Об этом говорится в решении суда.

Исходя из этого решения, прокуратура сможет получить доступ к входящей и исходящей документации, которая поступала в период с 7 апреля по 26 сентября 2019 года от ряда государственных органов, среди которых — Минобороны Украины, госпогранслужбы, СБУ, МВД и другие.

Ведомство интересуют документы, которые относятся к массовой выдаче паспортов.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства жителями ДНР и ЛНР. Украинский МИД выражал протест в связи с подписанием российским лидером этого указа.

С начала реализации указа принято более 87 тысяч заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке, а в отношении 49 тысяч человек принято решение о приеме в гражданство, сообщает RT. По информации МВД России, на данный момент жителям республик выдано более 35 тысяч российских паспортов

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса — нынешних Луганской и Донецкой Народных Республик — не признали новое руководство страны, пришедшее к власти в результате госпереворота в Киеве. Киев, в свою очередь, развернул на юго-востоке страны силовую операцию против мирных жителей.