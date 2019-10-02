Глава ДНР не исключает, что Украина может стать фигурантом дела крушения MH17

Украина должна стать фигурантом дела по расследованию крушения рейса MH17 над Донбассом. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Расследование роли Украины

Палата представителей парламента Нидерландов собирается организовать тщательное расследование роли Украины в деле о крушении рейса MH17 над территорией Донбасса в 2014 году. Об этом сообщает портал nos.nl.

Так, голландские депутаты требуют от правительства страны выяснить, почему Киев не стал закрывать воздушное пространство над регионом, где в тот момент шли активные боевые действия в результате гражданской войны. Данная инициатива была поддержана восьмью фракциями.

В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Нидерландов Стеф Блок заявил, что не видит «юридических оснований» для проведения расследования. Он считает, что сложность состоит в том, что для этого потребуется «сотрудничество не только со стороны Украины, но и со стороны России». Тем не менее министр не стал возражать против предложения парламентариев.

Добраться до истины

Как отметил Денис Пушилин, не может не радовать тот факт, что в парламенте Нидерландов не теряют надежды докопаться до истины в расследовании причин крушения малайзийского Boeing-777 в небе над Донбассом летом 2014 года. Глава Донецкой Народной Республики назвал совершенно логичным, что в Нидерландах задались простым вопросом: почему украинские власти не закрыли воздушное пространство над регионом?

«Оставим за скобками, почему на это понадобилось более пяти лет. В данном случае важна искренность намерений. Если она есть, то ответ на этот вопрос прирастет десятком других, из которых станет очевидно, что именно Украина должна стать фигурантом дела по раскрытию этого чудовищного преступления», — заявил Денис Пушилин.

Ранее бывший сотрудник украинских спецслужб Василий Прозоров сообщил, что киевские власти причастны к крушению MH-17. Эксперты считают, что информацию, полученную от Прозорова, нельзя игнорировать.

На Западе стали понимать, что попытки переложить ответственность на Москву оказались провальными. Предположения западных экспертов о причастности РФ к трагедии «не выдерживают никакой критики», уверен он.

Малайзийский Boeing-777 следовал из Амстердама в Куала-Лумпур и потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли. Украинское руководство обвинило в катастрофе ополченцев. Те в ответ заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.

Расследованием крушения занимается международная следственная группа JIT. Согласно промежуточным результатам расследования, Boeing якобы был сбит из ЗРК «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.