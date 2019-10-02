Сирия и РФ потребовали от США освободить жителей «Эр-Рукбана» по плану ООН

Россия и Сирия требуют, чтобы Соединенные Штаты вывели свои войска, незаконно размещенные на сирийской территории. Даже если Вашингтону плевать на международное право, американские войска должны быть выведены, чтобы США исполнили свои гуманитарные обязательства перед ООН по выводу в безопасные районы обитателей лагеря беженцев «Эр-Рукбан».

С 2017 года «Эр-Рукбан» находится в «вырезанной» США из Сирии «зоне деэскалации» — там американцы собрали разрозненные остатки группировок «Южного фронта» ССА, чтобы защитить их от полного уничтожения. Сирийские военные, которые пытались войти на эту территорию, немедленно оказывались под ударами американских ВВС. С ведома США сирийцы в «Эр-Рукбане» превратились в «кормовую базу» для боевиков — при этом американцы не оказали и не оказывают обитателям лагеря никакой помощи продовольствием, медикаментами или предметами первой необходимости (имея все возможности для этого). Как заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, «это не наше дело». Ни чудовищная детская смертность, ни распространение опасных заболеваний не смущали американцев.

В опубликованном в первый день октября экстренном совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и САР отмечается, что действия США сорвали утвержденный ООН план по выводу беженцев из «лагеря смерти» на юге провинции Хомс. Американцы даже не попытались остановить своих «цепных псов» из группировки «Магавир ат-Таура», которые не дают беженцам покинуть «Эр-Рукбан». Планы ООН были вновь использованы, чтобы обобрать беженцев.

«По свидетельствам вырвавшихся из «Рукбана» мирных жителей, так называемая его «администрация», а фактически члены подконтрольных США бандформирований, проводят активную работу по воспрепятствованию выходу беженцев из лагеря и под угрозой смерти запрещают жителям «Рукбана» его покидать, — указано в заявлении штабов, опубликованном Минобороны РФ. — Те сирийцы, которым все же удалось выйти из лагеря, как и прежде были вынуждены заплатить боевикам за свое освобождение крупные денежные суммы».

Подход США к проблеме «Эр-Рукбана» является откровенным лицемерием, заявили представители штабов, возложив на США всю ответственность за то, что обитатели лагеря не смогли выйти из зоны американской оккупации. США согласовали план ООН — но при этом не сделали ничего, чтобы выполнить свои обязательства. Из этого следует простой и очевидный вывод — войска США в Сирии не нужны.

«Поскольку командование американских войск в зоне Эт-Танф демонстрирует неспособность обеспечить взятые США на себя обязательства по реализации оперативного плана ООН, требуем от американской стороны незамедлительно покинуть оккупируемую территорию Сирии и дать законному сирийскому правительству установить конституционной порядок и очистить данный район от террористов», — заявили генерал-полковник Михаил Мизинцев и Хусейн Махлюф, призвав ООН дать оценку деструктивным действиям США.

Для того, чтобы решить проблему «Эр-Рукбана», США должны отказаться от своей лицемерной позиции по «помощи партнерским силам в Сирии», и открыто признать перед ООН, что жители лагеря беженцев стали жертвами антииранской политики Вашингтона. Ради собственных и израильских политических целей американцы превратили десятки тысяч сирийцев от мала до велика в заложников, сознательно отдав их на откуп бандформированиям на юге Сирии.

Военный эксперт и политолог Андрей Кошкин уверен, что Соединенные Штаты будут преследовать только собственные цели в любой ситуации — в Вашингтоне искренне полагают, что то, что хорошо для США, хорошо для всего мира.

«Соединенные Штаты ведут себя весьма разнузданно на всех мировых площадках, а уж тем более в Сирии. В Вашингтоне не считают, что что-то с кем-то надо согласовывать, и полагают себя истинной в последней инстанции в том, что касается международного права», — отметил Кошкин.

Собеседник ФАН напомнил, что Россия неоднократно обращалась не только в ООН, но и к самим США, пытаясь добиться, чтобы они не препятствовали в расформировании «Рукбана» и ликвидации гуманитарной катастрофы в лагере.

«Но со стороны США нет никаких позитивных действий и реакций на наши просьбы. Они фактически сорвали эвакуацию людей, которые готовы по призыву официального Дамаска вернуться к жизни в Сирии», — напомнил эксперт.

Абсолютное равнодушие и нежелание содействовать в решении элементарных гуманитарных вопросов — только так можно квалифицировать действия США в отношении «Эр-Рукбана», подчеркнул Кошкин в беседе с Федеральным агентством новостей. ООН едва ли в состоянии как-то повлиять на США — и недавняя ситуация с визами российской делегации на 74-м заседании Генассамблеи ООН это полностью подтверждает.

«Это было грубейшее нарушение всех норм — и никто не может найти управу. Так что и в случае с Сирией, думаю, слишком оптимистично говорить о том, что ООН сможет не просто «рекомендовать», а заставить США предпринять действия, которые бы изменили в лучшую сторону бедственную ситуацию в «Эр-Рукбане», — признал собеседник ФАН.

Даже если Вашингтон открыто признается в том, что база в «Ат-Танфе» существует для противостояния Ирану, ситуация, скорее всего, не изменится.

«Они и так открыто нападают на Иран, обвиняют их в бесчисленных «преступлениях», и ничего не меняется. Тем более что «Эр-Рукбан» стал надежным резервом для бандформирований, которые набирают там новых боевиков, — напомнил Кошкин. — Это — открытая деятельность с целью свержения законного правительства в Дамаске».

Эти слова небезосновательны — уже длительное время Россия старается привлечь внимание к фактам диверсионной деятельности подготовленных США боевиков на юге Сирии, в провинциях Даръа и Эль-Кунейтра. В сотрудничестве с ЦРУ американские силы забрасывают террористов, которые развернули настоящую охоту на сирийских офицеров и чиновников. Их жертвами становятся и бывшие полевые командиры бандформирований ССА, которые пошли на примирение с Дамаском и соблюдают его условия — очевидно, не сумев добиться от них согласия на сотрудничество, подготовленные США террористы убивают былых подельников. Главная цель — возрождение «Южного фронта» и начало новой войны на юге Сирии.

Впрочем, эффективность практически насильно набранных в «Эр-Рукбане» боевиков оставляет желать лучшего. Беженцы нанимаются в боевики ради зарплаты, которая позволит выкупить своих родственников, и с готовностью отправляются на задания в Даръа — чтобы при первой возможности «слинять» от своего начальства и благодетелей-американцев.