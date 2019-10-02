Лавров заявил о бесчинстве последователей ИГ в Африке

Сочи, 2 октября. Силы террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) переплелись с другими группировками, которые действуют в Африке. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Сейчас вот этот террористический интернационал уже терроризирует, наверное, половину африканского континента», — констатировал министр.

Лавров подчеркнул, что особо террористы бесчинствуют в Сахаро-Сахельском регионе.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Государственную думу дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма, которая была принята в 2005 году. Цель изменений — пресечение деятельности иностранных террористов и лиц, оказывающих им финансовую и другую помощь.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин объявил, что сирийские военные при поддержке России смогли одержать решающую победу над главными силами террористов в САР. По его словам, главные силы террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра»1 (обе запрещены в РФ) уничтожены.

Военная операция ВКС РФ в Сирии, направленная против террористов ИГ1 началась в конце сентября 2015 года по решению президента РФ и с одобрения Совета Федерации. Тысячи мирных жителей благодаря принятым мерам уже смогли вернуться в свои дома.

1 Организация запрещена на территории РФ.