В ЦБ России объяснили, почему россияне мало доверяют страховщикам

Москва, 2 октября. Только 26,3% граждан РФ сегодня доверяют страховым компаниям, для повышения этой цифры необходимо предлагать понятные продукты, покупка которых приносила бы людям уверенность. Об этом заявил заместитель главы службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка РФ Иван Козлов.

Специалист отметил, что, согласно последним замерам регулятора, уровень доверия россиян к страховой отрасли составляет 26,3%.

«Это крайне низкий показатель, по банкам он составляет 88 процентов», — сказал Козлов во время конференции «Будущее страхового рынка».

Он также обратил внимание на то, что у страховых фирм есть огромный потенциал для завоевания доверия граждан. При этом он добавил, что клиенты должны понимать, что из себя представляют продукты.

Кроме того, Козлов пояснил, что одними стандартами проблему доверия к страховой отрасли решить невозможно, а необходима «клиентоориентированность». Эксперт выразил уверенность в том, что удовлетворенность клиента приведет к росту доверия к данной сфере, а также к увеличению продаж.