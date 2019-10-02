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Поклонскую разблокировали в Facebook

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Поклонскую разблокировали в Facebook

Москва, 2 октября. Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что ее страницу в социальной сети Facebook разблокировали.

«Вчера меня разблокировали», — отметила она, выступая на Media Talk телеканала RT.

Поклонская пояснила, что ее аккаунт был заблокирован за «нарушение стандартов сообщества». Поводом для недовольства со стороны Facebook стал пост о бывшем главе Донецкой Народной Республики Александре Захарченко, который был убит в результате взрыва в театре «Сепар» в центре Донецка. Модераторы социальной сети усмотрели в ее тексте экстремизм, пропаганду жестокости и даже разврат.

По словам Поклонской, блокировка ее аккаунта свидетельствует о политической ангажированности руководства Facebook и его жесткой политической зависимости. Депутат считает, что попытки ввести цензуру в ответ на пост о Захарченко являются признаками трусости и страха перед фамилией этого человека.

Напомним, что бывший глава ДНР Александр Захарченко руководил республикой с ноября 2014 по август 2018 года. Он погиб в результате взрыва в ресторане «Сепар» в Донецке. Еще одной жертвой теракта стал телохранитель политика Вячеслав Доценко. Не менее 11 человек, включая министра налогов и доходов ДНР Александра Тимофеева, получили ранения. Власти ДНР возложили ответственность за атаку на украинские спецслужбы, однако Киев все обвинения отрицает.

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Источник: RT
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