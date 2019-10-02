Американские сенаторы призвали ввести санкции против глав российских ФСИН, Минюста и СК

Вашингтон, 2 октября. Сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио и сенатор-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин призвали ввести санкции в отношении российских чиновников за «преследование оппозиции». Об этом говорится в сообщении американских сенаторов, которое они распространили во вторник.

«Призываем принять меры в ответ на продолжающиеся преследования со стороны российского правительства диссидентов и лидеров оппозиции, заключения под стражу по политическим причинам многих граждан», — говорится в сообщении американских сенаторов.

По мнению американских законодателей, Вашингтон должен ввести санкции против генпрокурора Российской Федерации Юрия Чайки, министра юстиции Александра Коновалова и главы ФСИН Геннадия Корниенко. При этом в числе «преследуемой оппозиции» названы бывший сотрудник ЮКОСа Алексей Пичугин, осужденный за убийство мэра Нефтеюганска, а также Константин Котов, получивший четыре года колонии за многократные нарушения на митингах.

«Мы призываем вас задействовать акт «О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» и «Глобальный акт Магнитского» и ввести адресные санкции в отношении российских чиновников», — сказано в письме.

Требование американских сенаторов ввести санкции за «преследование» Пичугина, который причастен к убийству мэра Нефтеюганска, вызывает недоумение. Неизвестно, чем руководствуются сенаторы, предъявляя подобные требования, но точно не законом. Не менее интересно и требование отказаться от преследования Котова, который уличен в многократном нарушении закона. Мужчина уже был оштрафован за участие в несогласованном митинге, затем получил арест за призывы выходить на митинги, а во время митинга-концерта 10 августа устраивал провокации и пытался скрыться от полиции.

Политические митинги, большинство из которых не были согласованы с властями столицы, прошли в Москве в конце июля и начале августа текущего года. Поводом для проведения незаконных сходок стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму представителей так называемой «оппозиции» из-за фальсификаций в подписных листах.

Федеральное агентство новостей провело расследование, итоги которого озвучены в фильме «Анатомия протеста 2019». ФАН удалось выяснить, что представитель американского посольства учил участников незаконных митингов оказывать сопротивление полиции. Так, в штаб блогера Алексея Навального в Москве наведывался сотрудник посольства США Стивен Секстон, он проводил лекции и тренинги для последователей одиозного блогера, когда тот находился под арестом.

Ранее стало известно, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России может изучить публикацию ФАН о попытках США повлиять на результаты выборов в стране. Кроме того, МИД РФ поблагодарил ФАН за расследование вмешательства Запада в российские выборы.