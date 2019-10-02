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ЕС рассчитывает, что «формула Штайнмайера» приведет к миру в Донбассе

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ЕС рассчитывает, что «формула Штайнмайера» приведет к миру в Донбассе

Брюссель, 2 октября. Евросоюз рассчитывает, что подписание «формулы Штайнмайера» приведет к дальнейшим шагам по урегулированию ситуации в Донбассе, заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

Она подчеркнула, что итоги прошедших в Минске дискуссий трехсторонней контактной группы, в том числе по «формуле Штайнмайера», являются «шагом, который, как мы надеемся, может привести к дальнейшим усилиям по полному выполнению минских соглашений всеми сторонами». По ее словам, согласование «формулы Штайнмайера» является ключом к достижению прочного мирного разрешения гражданской войны на Юго-Востоке Украины.

Косьянчич добавила, что страны Европейского союза поддерживают работы «нормандской четверки», трехсторонней контактной группы и ОБСЕ в их усилиях по содействию выполнения минских договоренностей.

Накануне стало известно, что участники контактной группы в Минске согласовали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм предоставления особого статуса Донбассу.

Гражданская война на Украине началась после государственного переворота в 2014 году, напомнил телеканал «360». Донецк и Луганск, отказавшись подчиняться новому руководству, объявили о создании ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал военную операцию против республик.

Урегулировать ситуацию в Донбассе пытаются на различных международных площадках, в том числе в Минске. Стороны подписали ряд соглашений о перемирии, но украинская сторона, как утверждают в ДНР и ЛНР, регулярно нарушает договоренности.

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Источник: ТАСС
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