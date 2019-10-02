Эксперт назвал Данию «побочным эффектом» строительства «Северного потока — 2»

Министр энергетики Александр Новак сообщил, что ведомство ожидает реализации газопровода «Северный поток — 2» по маршруту, на который была подана заявка, несмотря на задержку с выдачей Данией разрешения. Партнеры «Газпрома» по «Северному потоку — 2» должны понимать последствия незапуска газопровода в установленные сроки, считает руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

Новак уточнил, что в настоящее время проект газопровода реализуется, а также ожидается выдача разрешения Дании.

«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения, просто этот проект будет несколько дороже и дольше по времени реализован», — сказал глава Минэнерго.

Как отмечает Александр Пасечник, если Дания не выдаст разрешение, то маршрут газопровода пройдет по нейтральным водам Балтийского моря. По его словам, «никто разворачивать проект не будет».

«У Дании еще есть возможность выдать разрешение. Октябрь еще терпит. А дальше будем действовать по плану Б, а именно обходить Данию в нейтральных водах, минуя ее экономическую зону. Это дороже и дольше, но вариантов других не остается. Датчане это должны тоже понимать. Кроме этого, весь контрпродуктив, который датчане создадут, заставит изменить разговор в политическом поле с ними», — заявил Пасечник в беседе с Федеральным агентством новостей.

«Газпром» не запустит «Северный поток — 2» в начале 2020 года, считает эксперт.

«В любом случае мы не запустим газопровод в указанные сроки. Сдвиг уже есть. В этом состоит проблема, а Дания — это побочный эффект. Она уже свое дело сделала», — сообщил собеседник ФАН.

Партнеры «Газпрома» по «Северному потоку — 2» должны понимать такие последствия для себя, говорит эксперт. Однако, по его словам, «эти риски вполне приемлемые».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет через Балтийское море от российского побережья до Германии.Обе ветки трубопровода должны быть построены до конца 2019 года, а поставки газа по нему предположительной начнутся с января 2020 года. Российский газопровод «Северный поток — 2» начнет работу через год — с 1 января 2020 года, сообщил глава компании «Газпром» Алексей Миллер.

Наиболее активно против строительства «Северного потока — 2» выступают Украина и США. Киев опасается, что после ввода в эксплуатацию газопровода Украина лишится транзита российского газа. В связи с этим украинские власти заявляют, что проект якобы угрожает энергетической безопасности Европы.

Некоторые страны Запада считают, что проект является политическим. В декабре Европарламент выступил против «Северного потока ― 2». Резолюция была принята по докладу «О реализации Договора об ассоциации ЕС — Украина». В ней отмечается, что Европарламент подтверждает «ключевую роль» Украины в сфере европейской сети энергетического обеспечения. Напомним, депутаты Верховной рады призвали Евросоюз не допустить строительство газопровода «Северный поток — 2». 233 депутата Рады поддержали заявление, обращенное к ЕС, в котором они просят Брюссель «принять меры для предотвращения строительства» газопровода.