Главы ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия. События дня. ФАН-ТВ

Нидерланды призвали расследовать крушение МН17 Депутаты Нидерландов потребовали от правительства изучить роль Украины в крушении рейса малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году. Это необходимо «для внесения ясности в вопрос закрытия воздушного пространства над и вокруг Восточной Украины», сообщает парламент Нидерландов. Предложение поддержали все партии, входящие в коалиционное правительство, а также четыре крупные оппозиционные партии. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, отметил, что вопрос касается также воздушного пространства России, поэтому Нидерландам понадобится сотрудничество не только со стороны Украины. Напомним, малайзийский Boeing потерпел крушение над территорией Донбасса 17 июля 2014 года.

«Северный поток — 2» в нейтральных водах Запасные маршруты «Северного потока — 2» предполагают его прокладку в нейтральных водах, но ближе к Дании. Об этом рассказал председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков. Напомним, Дания — единственная страна, которая не дала согласие на реализацию проекта. Тем не менее, Россия рассчитывает, что «Северный поток — 2» пройдет по заявленному маршруту, хотя есть и другие варианты, заявил министр энергетики Александр Новак на сессии Российской энергетической недели. «Проект реализуется, мы ждем решения Королевства Дания по выдаче разрешения. Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения. Просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил глава энергетического ведомства. Он также отметил, Москва по-прежнему считает, что у Дании нет оснований не давать разрешения на строительство газопровода. Сейчас уложили уже 2042 км труб по дну Балтийского моря, таким образом, строительство завершено на 83%.

Зеленского призвали не диктовать условия Украина признала особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, подписав «формулу Штайнмайера». Об этом говорится в совместном заявлении глав Донецкой и Луганской Народных Республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. «Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша Народная милиция, и как мы будем интегрироваться с Россией», — подчеркнули главы ЛНР и ДНР Пушилин и Пасечник. Также главы республик заявили, что ЛНР и ДНР продолжат переговоры в Минске, чтобы прийти к полному самоуправлению. И призвали президента Зеленского не диктовать им условия. Напомним, 1 октября представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма подписал «формулу Штайнмайера» в Минске. Формула предполагает принятие на Украине закона об особом статусе Донбасса.