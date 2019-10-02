Лавров сообщил о планах США принудить Иран к капитуляции

Москва, 2 октября. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что США оказывают давление на Иран с целью принудить государство к подписанию договора о прекращении вооруженной борьбы.

Министр иностранных дел во время выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» поставил под сомнение цель Вашингтона привести Иран к капитуляции и высказал сожаление относительно политики США.

«Вашингтон задался целью всячески демонизировать, изолировать и принудить к капитуляции Исламскую Республику Иран. Не думаю, что это дальновидная политика», — подчеркнул Лавров.

Также глава МИД отметил, что многочисленные обвинения США в сторону Ирана не опираются на убедительные факты.

Иран и США вступили в конфликт после того, как последние вышли из сделки с Тегераном по ядерному вопросу и снова ввели санкции против властей Ирана. Кроме того, США обвинили Иран в атаках на нефтяные предприятия в Саудовской Аравии.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что президент России Владимир Путин во время участия в Высшем Евразийском экономическом совете провел отдельную беседу с лидером Ирана Хасаном Роухани, на которой обсудил ситуацию в Ормузском проливе и «ядерную сделку».