Порошенко назвал подписание Киевом «формулы Штайнмайера» отречением от минских соглашений

Киев, 2 октября. Подписав «формулу Штайнмайера», Украина добровольно отказалась от плана по реализации минских соглашений. Такое заявление сделал бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко в ходе выступления в Верховной раде.

«Формула Штайнмайера» придумана в Кремле, она защищает российские интересы… Принимая «формулу Штайнмайера», Украина добровольно отреклась от дорожной карты по имплементации «Минска», который был поддержан нашими немецкими и французскими партнерами», — сказал Порошенко.

Кроме того, экс-президент Украины подчеркнул, что встречи в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) должны проходить без каких-либо предварительных условий.

Напомним, 1 октября в Минске состоялась встреча участников контактной группы по Донбассу. В ходе заседания Киев наконец согласовал так называемую «формулу Штайнмайера», передает Deita.ru. Формула предполагает принятие на Украине закона об особом статусе Донбасса после проведения выборов в ДНР и ЛНР. Процесс должен идти под контролем ОБСЕ.

Также в ходе встречи в Минске российская сторона настояла на разведении сил на двух участках на линии соприкосновения в Донбассе — в Петровском и Золотом. В РФ назвали это обязательным условием для подготовки к новому саммиту стран «нормандской четверки».

Ранее Петр Порошенко заявил, что подписание «формулы Штайнмайера» может привести к ослаблению или даже снятию санкций с России, сообщает «ФедералПресс».