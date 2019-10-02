Глава МИД РФ заявил о проблесках здравого смысла в диалоге с Западом по Сирии

Сочи, 2 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что контакты с Западом по вопросу Сирии начали приобретать «проблески здравого смысла». Об этом глава МИД РФ заявил в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Есть проблески здравого смысла в наших контактах с американскими коллегами и с западными коллегами», — сказал Лавров.

По его словам, западные коллеги были вынуждены признать эффективность договоренностей между законными властями Сирии и оппозицией, которые были достигнуты благодаря переговорам в астанинском формате.

«Они все-таки, хотя может быть сквозь зубы, но приветствовали договоренности, которые были достигнуты при содействии астанинского формата», — отметил Лавров.

Напомним, 30 сентября, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о завершении процесса формирования конституционного комитета Сирии. Комитет будет состоять из двух групп, одна из которых будет заниматься подготовкой конституционных проектов, а другая утверждать их. Решения конституционного комитета Сирии будут приниматься большинством в 75% голосующих в обоих составах. В состав малой группы войдут 45 человек. Большая группа будет состоять из 150 человек. По словам главы министерства иностранных дел Сирии Валида Муаллема, первое заседание конституционного комитета состоится 30 октября.

Стоит отметить, что решение о создании конституционного комитета Сирии было принято в январе 2018 года в Сочи в ходе конгресса сирийского национального диалога.