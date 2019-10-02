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Песков заявил, что энергетика останется основой любого развития

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Песков заявил, что энергетика останется основой любого развития

Москва, 2 октября. Энергетика по-прежнему правит миром и на многие десятилетия и столетия останется основой любого развития. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии награждения победителей премии «МедиаТЭК».

Он отметил: многочисленность участников конкурса свидетельствует, что энергетика является огромной системообразующей отраслью России.

«Наша энергетика … по-прежнему правит миром и правит народным хозяйством нашей страны», — цитирует слова Дмитрия Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля добавил, что и международные энергорынки, и энергетика как отрасль во всем мире находится в процессе трансформации. Песков обратил внимание, что сейчас идут рассуждения, которые очень активно освещают журналисты: что станет с энергетикой дальше, останется ли традиционная энергетика или она трансформируется в новые формы с учетом развития новейших технологий. Однако, добавил Песков, даже в основе работы искусственного интеллекта или нейронных сетей лежит та же самая розетка.

«Поэтому энергетика еще на многие-многие десятилетия и столетия, наверное, будет все-таки основой всего, основой любого развития», — отметил представитель Кремля.

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Источник: РИА Новости
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