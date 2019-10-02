Корнилов объяснил «внезапное прозрение» Нидерландов насчет роли Украины в гибели MH17

Депутаты нижней палаты парламента Нидерландов потребовали от правительства страны тщательнее расследовать роль Украины в крушении над Донбассом летом 2014 года малайзийского Boeing-777, выполнявшего рейс MH17. В ходе парламентских слушаний голландские депутаты заявили о необходимости разобраться в вопросе, какова роль Киева в том, что воздушное пространство в зоне конфликта в момент катастрофы оказалось открытым.

Требования к правительству поддержали практически все фракции нижней палаты парламента Нидерландов, и это весьма неприятный сюрприз для Киева, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей донецкий публицист, общественный деятель, политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

«Должен сразу сказать, что в главном позиция парламента Нидерландов не изменилась, — отметил Корнилов. — Голландский парламент уже принимал решение о якобы «ответственности» России за сбитый Boeing и в этом вопросе не изменил своей позиции».

Однако относительно роли Украины позиция Голландии поменялась и довольно серьезно, отметил эксперт.

«Есть то, в чем позиция Нидерландов кардинально изменилась, и это стало неприятным сюрпризом для Украины. Все дебаты в голландском парламенте проходили вокруг фамилии Цемах. Как вы понимаете — все вертелось вокруг Цемаха», — рассказал собеседник ФАН.

Напомним, Владимир Цемах — экс-офицер ДНР, которого Киев считает свидетелем по делу MH17, был передан России в рамках обмена с Украиной. Нидерланды хотят допросить Цемаха.

«Соответственно, голландские депутаты обвинили Украину в том, что, передав Цемаха России, Киев поступил недружественно по отношению к Нидерландам, — продолжил публицист. — Тут голландцы вдруг «внезапно» вспомнили, что Украина тоже виновата. Такое вот у голландских политиков своеобразное отношение к законности. То есть, пока Украина устраивала голландских политиков, они закрывали глаза на явную вину Киева в том, что он не закрыла воздушное пространство. Теперь вдруг «прозрели»: когда Украина совершает что-то, что голландским политикам не нравится, они тут же вспомнили об очевидной ответственности Украины». «Хочу отметить: решение по Украине поддержали практически все фракции голландского парламента, и теперь их правительство действительно должно будет предпринять шаги, чтобы провести расследование для вскрытия давно известного очевидного факта о вине Украины в крушении Boeing», — резюмировал Владимир Корнилов.

Международная следственная группа с участием представителей Нидерландов, занимающаяся расследованием катастрофы малайзийского Boeing-777, рейс MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года, бездоказательно утверждает о причастности РФ и ДНР к этой трагедии. Такой же точки зрения придерживаются в Киеве.

Москва, которую изначально незаконно не допустили к расследованию, все обвинения категорически отвергает и возлагает ответственность за случившуюся трагедию на украинскую сторону.