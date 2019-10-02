МИД РФ поблагодарил ФАН за расследование вмешательства Запада в российские выборы

Москва, 2 октября. МИД РФ поблагодарил Федеральное агентство новостей за расследование вмешательства США в российские выборы. Соответствующее письмо поступило в редакцию.

Ранее ФАН опубликовал материал, в котором говорится о главе службы безопасности посольства США в Москве, сотруднике ЦРУ Стивене Секстоне, проводившем этим летом тренинги в «Фонде борьбы с коррупцией» Алексея Навального на тему организации уличных акций.

«Признательны за направленную информацию, которую приняли к сведению», — говорится в ответе министерства ФАН.

При этом в МИД отметили, что ранее свое мнение о проделанной агентством работе озвучил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, а сама тема вмешательства, как одна из наиболее актуальных, неоднократно обсуждалась в прессе.

«В целом российская позиция по вопросу недопустимости вмешательства во внутренние дела, в том числе в контексте двусторонних отношений с США, неоднократно доводилась до сведения СМИ», — говорится в тексте письма.

Напомним, расследование ФАН «Анатомия протеста» было опубликовано в конце сентября. Информацией уже заинтересовались члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

В частности, о намерении представить коллегам материал и получить подтверждение фактической информации, представленной в статье, ранее заявлял заместитель председателя комиссии Юрий Синельщиков. О возможном выдворении из России сотрудника посольства США корреспонденту агентства сообщил член комиссии Адальби Шхагошев.