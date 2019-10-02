ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к получению высшего образования за рубежом

Москва, 2 октября. Большая часть россиян выступает за то, чтобы их дети или внуки получили образование в России, а не за рубежом, потому что считает достойным уровень отечественного образования. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

По данным исследования, 59% россиян не хотели бы, чтобы их дети или внуки получили высшее образование за рубежом. В противовес им высказались 30% опрошенных.

Также по 1% пришлось на тех, у кого дети или внуки уже учатся за рубежом и на тех, у кого не будет потомства. Еще 9% респондентов от ответа воздержались.

Среди основных причин, по которым жители России видят своих детей или внуков, получающими высшее образование в пределах страны, ВЦИОМ выделил хорошее, достойное качество отечественного образования (39%), желание, чтобы ребенок выучился и работал в России (по принципу — где учился, там и пригодился) (39%), а также более доступную стоимость российского образования (13%).

Также 9% опрошенных признались, что им страшно отпускать детей далеко от себя, а 7% ответили, что у россиян своя система ценностей, менталитет сильно отличается от других стран.

Те, кто выступает за зарубежное высшее образование, среди плюсов отметили качество образования (47%), более высокую вероятность найти интересную работу с хорошей зарплатой говорят (15%), более высокий уровень жизни за рубежом (13%) и престиж зарубежных университетов и их дипломов (12%).

В топ-3 стран для получения высшего образования, согласно опросу, вошли Англия (38%), Германия (19%) и США (16%). Каждый третий из опрошенных взрослых россиян хотел бы, чтобы его дети или внуки получили высшее образование за рубежом.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 15 сентября среди 1,6 тысячи россиян от 18 лет методом телефонного интервью. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее ВЦИОМ провел опрос, который показал, что россияне предпочитают делать с деньгами.