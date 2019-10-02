Зеленский обещал депутатам «все разрулить» с «формулой Штайнмайера»

Киев, 2 октября. Президент Украины Владимир Зеленский в среду встретился с лидерами парламентских фракций и обсудил с ними ситуацию с «формулой Штайнмайера».

Глава государства заявил, что «все разрулит», поэтому парламент «может расслабиться». При этом он подчеркнул, что речи о капитуляции Украины речи не идет.

В то же время глава государства отказался выступить с официальным заявлением перед остальными депутатами Верховной рады. Свою позицию Зеленский объяснил тем, что он уже выступал по «формуле Штайнмайера» прежде, пишет издание «Украинская правда».

Напомним, что накануне в Минске состоялась очередная встреча Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, на которой был поднят вопрос о «формуле Штайнмайера».

Сперва появилась информация, что украинские представителя якобы согласовали документ, однако позже глава внешнеполитического комитета Верховной рады Богдан Яременко опроверг эти слухи, пишет газета «Известия». По его словам, накануне официальный представитель Киева на переговорах в Минске Леонид Кучма всего лишь письменно уведомил ОБСЕ о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные в Минске 1 сентября 2019 года. Ни о каком подписании речи пока не идет.

Отметим, что «формула» представляет собой план по урегулированию конфликта в Донбассе, который в 2016 году предложил бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Озвученные им меры отчасти дублируют политическую часть минских соглашений.

Формула предполагает следующие шаги. Первое — проведение выборов в ДНР и ЛНР. Второе — подтверждение демократичности выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Третье — внесение изменений в конституцию Украины (речь об особом статусе Донбасса), передача контроля над границей с Россией. После этого особый статус Донбасса вступает в силу уже на постоянной основе.