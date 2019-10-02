Москва, 2 октября. Московский ресторан «Армения» отсудил у скандального блогера Алексея Навального и его сторонников, организовавших 27 июля незаконную акцию, 241 тысячу рублей, сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Представители «Армении» просили суд взыскать с так называемых «оппозиционеров» более 550 тысяч рублей. По мнению владельца ресторана, именно такой ущерб нанес незаконный митинг «оппозиции» в центре Москвы.

По заявлению истца, в этот день в ресторане должен был пройти банкет, но из-за выходки навальнят его пришлось отменить. Стоимость отмененного банкета — более 396 тыс. рублей, средний доход заведения по субботам — более 150 тыс. рублей.

Тушинский районный суд Москвы удовлетворил иск частично.

Ответчиками по делу выступали Георгий Албуров, Юлия Галямина, Иван Жданов, Алексей Навальный, Любовь Соболь, Владимир Милов, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин.

Напомним, так называемые «оппозиционеры» устроили незаконные акции в Москве из-за недопуска их претендентов к выборам в Мосгордуму. МГИК абсолютно законно отказал попавшимся на фальсификации подписей «оппозиционерам». Например, у юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь процент липовых подписей в документах превысил 14. При этом допустимый порог брака составляет 10%.

«Оппозиционеры» вытащили в июле-сентябре на улицы Москвы своих сторонников. Они призывали их к беспорядкам, правоохранительные органы в свою очередь работали грамотно и задерживали нарушающих правопорядок провокаторов.

На днях Федеральное агентство новостей опубликовало расследование, посвященное вмешательству иностранных государств во внутренние дела РФ через незаконные митинги «оппозиционеров». Выяснилось, что сторонникам Навального в «Фонде борьбы с коррупцией» преподавал агент ЦРУ.