Лавров объяснил, что мешает урегулированию ситуации в Ливии

Сочи, 2 октября. Избыток международным игроков, которые присутствуют в Ливии, мешает урегулированию ситуации в этой африканской стране. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Министр отметил, что в Ливии, где сложилась весьма сложная ситуация, предпринимаются усилия по завязыванию инклюзивного диалога.

«Но там слишком много внешних игроков. Пока не удается начать устойчивый процесс [урегулирования]», — объяснил Лавров.

Напомним, в Ливии в настоящее время действует двоевластие: запад контролируется Правительством национального согласия (ПНС), которое создано при поддержке ООН и Европейского союза, а восток находится под контролем избранного парламента. Политический кризис начался в стране в 2011 году после убийства лидера страны Муаммара Каддафи.

В начале апреля Ливийская Национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара начала наступление на Триполи, где находится ПНС. Впоследствии вооруженные формирования Правительства национального согласия начали ответную операцию «Вулкан гнева».

В июле Совбез ООН принял совместное заявление, в котором осудил эскалацию конфликта в Ливии, а также призвал противоборствующие стороны вернуться за стол переговоров под эгидой Организации Объединенных Наций.

Ранее в Берлине прошла вторая международная встреча по Ливии на уровне старших должностных лиц. От России принимал участие в мероприятии спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.