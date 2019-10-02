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Лавров заявил о готовности России сохранять военное присутствие в Сирии

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Лавров заявил о готовности России сохранять военное присутствие в СирииСочи, 2 октября. Россия заинтересована в сохранении своего военного присутствия в Сирии для поддержания безопасности, на это есть согласие легитимных властей арабской республики. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на ХVI Ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи.

«Да, мы заинтересованы сохранить свое присутствие в Сирии, это пункт материально-технического обеспечения «Тартус» и авиационная база «Хмеймим», — сказал глава российского МИД.

Он также отметил, что военное присутствие РФ в САР стало возможным с полного согласия легитимных властей государства-члена ООН.

Глава дипведомства России подчеркнул, что российская сторона будет использовать эту возможность исключительно в целях, которые он обозначил, и «никаких поползновений навязывать что-то или заставлять кого-либо действовать по нашему рецепту вы не увидите».

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Источник: РИА Новости
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