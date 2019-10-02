Оппозиция через Кара-Мурзу-младшего добивается введения новых санкций США против России

Российская оппозиция через Владимира Кара-Мурзу-младшего пытается добиться введения новых санкций США в отношении РФ и готовит площадку для вмешательства во внутренние дела.

Сенаторы США Марко Рубио и Бен Кардин потребовали от Госдепартамента и Минфина ввести новые ограничения в рамках «Акта Магнитского» против отдельных российских чиновников, которые якобы «преследуют» оппозицию в РФ. Законодатели опубликовали на сайте Кардина совместное открытое письмо, которое было направлено госсекретарю Майку Помпео и главе Минфина Стивену Мнучину.

Российская оппозиция тут же стала активно продвигать данное требование сенаторов США в качестве поддержки и защиты. Если разобраться в количестве связей либерального движения РФ с американским правительством, сомнений в том, что Госдеп реализует свои идеи через представителей российской оппозиции, не возникает. Для этого был использован уже давно зарекомендовавший себя «рупором оппозиции» в США политический деятель Владимир Кара-Мурза-младший.

Оппозиция РФ выполняет задачу США за счет связей Кара-Мурзы

Кара-Мурза уже давно используется оппозицией России в качестве либерального голоса, который доносит сведения и условия «сотрудничества» Госдепу США. В 2012 году Борис Немцов запустил очередной вектор действия оппозиции и создал площадку для вмешательства американского правительства в дела России. Речь идет о «Законе Магнитского», который предусматривает введение американских санкций в отношении российских чиновников, которые якобы нарушают права человека. Немцов составлял базу лиц, которые должны быть подвергнуты критике. Кара-Мурза стал преемником Немцова и даже протолкнул в Госдеп США идею о введении санкций за нарушение прав на свободу «самовыражения, союзов и собраний» в РФ.

Деятель, который являлся ранее председателем партии «ПАРНАС» благодаря дружбе и активному продвижению беглым олигархом Михаилом Ходорковским, неоднократно общался с Конгрессом США от имени российской оппозиции. Кроме того, в учрежденном при непосредственном влиянии американского правительства Фонде Немцова, где Кара-Мурза является директором, находятся такие деятели как экс-посол США в РФ и специалист по «цветным революциям» Майкл Макфол, а также американский политик Кэти Брин. В совет организации входит и Ходорковский, который регулярно пытается раскачать обстановку в России и привести к дестабилизации.

Более того, Кара-Мурза имел тесную дружбу с ярым русофобом Джоном Маккейном и даже нес его гроб после смерти американского сенатора от рака.

Другими словами, Кара-Мурза имеет давние связи с американским правительством и обладает ресурсами Ходорковского для реализации главной цели — создания возможности для вмешательства США во внутренние дела РФ. «Акт Магнитского», развиваемый оппозицией России, является очень выгодным для этого плацдармом.

Оппозиция создает площадку для вмешательства США

Кара-Мурза, имеющий обилие связей с американским правительством, в том числе через Фонд Немцова, вновь продвигает явную антироссийскую инициативу по введению санкций в отношении страны и политиков. В этом деле Госдеп США использует фактически отработанную схему с привлечением карманных сенаторов, которые выставляют требования. Это необходимо для создания цепочки, призванной отвлечь внимание общественности от главного заказчика в лице американского правительства. США на протяжении многих лет разрабатывают инструменты для вмешательства в дела России.

Оппозиция РФ услужливо выдала Госдепу этот инструмент в руки, разработав «Закон Магнитского» и создав плацдарм для вмешательства. Кара-Мурза, действующий при поддержке Ходорковского и американских представителей из Фонда Немцова, готов и дальше пытаться дестабилизировать обстановку в России, продвигая идею о введении новых санкций. По его словам, произнесенным в ПАСЕ, в стране сейчас находится порядка 200 политзаключенных, требующих «защиты», которую, судя по всему, США готовы предоставить. Выступление в ПАСЕ фактически и стало официальным призывом к американскому правительству запустить новую цепочку действий, которые приведут к введению санкций и очередному вмешательству в дела страны.

Солдаты врага

Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что Кара-Мурза-младший своими поведением показывает, что никакой он не представитель российской оппозиции, потому что оппозиция выступает за благополучие своей страны. А он — «предатель, обслуживающий интересы США». И те, кто с помощью Кара-Мурзы и его связей пытаются создать новую площадку для американского вмешательства в российскую внутреннюю политику, — такие же предатели, какими были ставленники Гитлера на оккупированных территориях.

«Кара-Мурза не стесняется своих связей с американскими политиками. Более того, он ими хвастается. И тут уместно вспомнить басню о хвастливой мухе, которая все время сидела на воле, а когда пахота закончилась, заявила: «Мы пахали и совсем не отдыхали». Так вот Кара-Мурза — это нанятый сотрудник американского правительства, проживающий в США на деньги американских налогоплательщиков. Он помогает Вашингтону воевать против России, но он не принимает решений вводить ли санкции, расширять список Магнитского и т.п. Он может только предоставлять информацию, которой не владеют американские сенаторы, и подначивать», — сказал парламентарий Федеральному агентству новостей.

Федоров подчеркнул, что предатель Кара-Мурза не нужен российской оппозиции, а нужен пятой колонне.