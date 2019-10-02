Расчеты С-400 уничтожили гиперзвуковые цели на полигоне «Капустин Яр»

Астрахань, 2 октября. Расчеты зенитных ракетных систем С-400 провели стрельбы и уничтожили гиперзвуковые цели на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

В боевых стрельбах принимали участие расчеты ЗРС С-400 «Триумф» зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны Ленинградской армии ВВС и ПВО ЗВО. Выстрелы велись по уникальным гиперзвуковым ракетам-мишеням «Фаворит РМ», которые имитировали атаку противника. Комплекс «Фаворит РМ» включает пункт управления и несколько пусковых установок С-300, на каждой из которых расположены четыре ракеты.

Кроме того, в рамках программы по перевооружению на полигоне «Капустин Яр» боевые расчеты зенитного ракетного дивизиона соединения ПВО приняли основные образцы ЗРС С-400 «Триумф» у представителей завода-изготовителя.

Ранее на учениях в Бурятии провели боевые стрельбы из комплексов С-400 «Триумф» и С-300. Зенитчики выполнили около десяти боевых пусков. Перед стрельбами военнослужащие провели обязательные тренировки по поиску, опознаванию и классификации целей.

Отметим, что вскоре в России появятся новые зенитно-ракетные комплексы С-500 «Прометей». Как сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, их серийное производство планируют запустить во второй половине 2020 года. В первую очередь новые ЗРС поступят на вооружение российской армии.