Дамаск, 2 октября. Более тысячи человек вернулись в Сирию за минувшие сутки из Ливана и Иордании. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 062 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» – 397 человек, из Иордании через пункт пропуска «Насиб» – 665 человек», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток возвратился один гражданин Сирии.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Правительственные войска САР к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Россия, как Турция и Иран, является страной-гарантом перемирия в сирийском государстве. Они на регулярной основе принимают участие в астанинском процессе.

Ранее сирийский крестьянин в разговоре со специальным корреспондентом Федерального агентства новостей поблагодарил Россию за помощь в борьбе с терроризмом. Он отметил, что положение местных жителей существенно улучшилось, поскольку вмешательство Москвы позволило восстановить мир в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.