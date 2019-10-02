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Киев опубликовал текст письма Сайдику с согласием на «формулу Штайнмайера»

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Киев опубликовал текст письма Сайдику с согласием на «формулу Штайнмайера»

Киев, 2 октября. В Сети опубликован текст письма представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы с согласием Киева принять «формулу Штайнмайера». Послание представителю ОБСЕ в группе Мартину Сайдику опубликовала пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

Текст письма Кучмы содержит окончательную редакцию «формулы Штайнмайера», которую Киев должен закрепить в законодательстве Украины.

«Украинская сторона принимает текст этой формулы», — констатирует представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

Олифер пояснила, что именно это письмо Кучма подписал 1 октября в Минске во время встречи контактной группы.

Большинство украинцев приняли этот документ не радостно — у них появилось много вопросов как по самой «формуле Штайнмайера», так и по дальнейшим шагам Киева в мирном урегулировании на юго-востоке.

«ОБСЕ — это такое себе решение, — считает один из комментаторов под постом Олифер. — Раньше это было про миротворцев ООН. Контроль границы, восстановление работы украинских СМИ и политических партий на оккупированной территории — где это все?»

Накануне украинские националисты вышли на митинг у офиса президента страны Владимира Зеленского из-за согласования «формулы Штайнмайера», которая определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.

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Источник: Страница Дарьи Олифер в Facebook
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