Эдгара Запашного госпитализировали в Германии

Берлин, 2 октября. Известный российский дрессировщик, директор Большого Московского государственного цирка Эдгар Запашный госпитализирован в Германии. Артист перенес операцию по удалению грыжи из позвоночника.

По его словам, сейчас у него постельный режим и капельница. Ожидается, что покинуть больницу Запашный сможет уже в пятницу, сообщает «Мир 24».

«Позвоночник, конечно, есть позвоночник. И одну руку трясет, и вторую тоже — романтика. Не болейте, ребята. Помню, в детстве мечтал болеть, чтобы в школу не ходить, а сейчас понимаю, сколько можно всего хорошего сделать, если ты не болеешь», — признался дрессировщик в записанном из палаты видео.

Отметим, что по той же самой причине в начале сентября в Германии был госпитализирован брат Эдгара — Аскольд Запашный. Артист отметил, что проблемы с грыжей беспокоят его уже давно. У него стоит три протеза из титановой конструкции, но грыжа резко увеличилась и передавила нерв. Врачам пришлось срочно оперировать дрессировщика, пока тот не потерял возможность ходить.

В феврале 2017 года немецкие врачи провели операцию по замене межпозвоночного диска шейного отдела директору Большого Московского государственного цирка Эдгарду Запашному.

Ранее сообщалось, что владельцы смартфонов и планшетов часто страдают от грыжи в дисках позвоночника. Хирурги-ортопеды проанализировали рентгеновские снимки молодых людей и заметили у них нетипичный изгиб шеи, появившийся в результате ежедневного многочасового использования гаджетов.