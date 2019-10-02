Минобороны РФ опровергло сообщения об испытании ЗРК С-500 в Сирии

Москва, 2 октября. Никакой необходимости в испытаниях и использовании зенитных ракетных комплексов С-500 на территории Сирии не было и нет. Об этом рассказали в Минобороны России.

В оборонном ведомстве прокомментировали ранее появившуюся информацию о тестировании российской системы ПВО С-500 «Прометей» на территории Сирии.

«С-500 предназначен для борьбы с баллистическими и аэродинамическими целями на больших дальностях. Никакой необходимости в испытаниях и тем более в использовании зенитной ракетной системы С-500 на территории Сирийской Арабской Республики не было и нет», — объяснили «Известиям» в Минобороны РФ.

В ведомстве также добавили, что система противовоздушной обороны в САР выстроена по объектовому принципу с задачей надежного прикрытия с воздуха российских военных объектов Тартус и Хмеймим от всех классов баллистических и аэродинамических целей.

Также в Минобороны прокомментировали испытания ЗРК С-500 в сложных климатических условиях, о которых сообщалось ранее.

По данным ведомства, на российском полигоне «Ашулук» условия эксплуатации для любых комплексов ПВО «нисколько не легче».

Ранее в СМИ появились сведения о том, что важнейшие элементы российской системы ПВО С-500 «Прометей» прошли проверку в Сирии. Сообщалось, что при тестировании особое внимание уделялось бесперебойной работе всех компонентов комплекса. Бывший заместитель главкома ВВС РФ по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев также заявил, что технику необходимо было проверить в жестких технических и климатических условиях. Однако эта информация была опровергнута.