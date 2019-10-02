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Галкин вернется на Первый канал с новыми выпусками «Лучше всех!»

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Галкин вернется на Первый канал с новыми выпусками «Лучше всех!»

Москва, 2 октября. Новый сезон программы «Лучше всех!» стартует 6 октября, сообщили в пресс-службе Первого канала.

В шоу примут участие талантливые дети из России, Германии, Китая, скандинавских стран. Они будут танцевать брейк, ча-ча-ча и лезгинку; демонстрировать знание рыб, птиц и насекомых; сыграют на всех видах музыкальных инструментов.

«Мы с большим волнением и радостью ждем новый сезон. За три года мы показали 524 ребенка. Каждого мы помним, с каждым связан какой-то анекдот», — рассказал продюсер Илья Кривицкий.

Галкин вернется на Первый канал с новыми выпусками «Лучше всех!»

Он подчеркнул, что шоу стало доступным для детей с ограниченными возможностями и интеллектуальными особенностями. «Лучше всех!» сотрудничает со многими благотворительными фондами.

В пресс-службе Первого канала отметили, что каждый участник проекта по-своему уникальный. Дети по-разному реагируют на шутки Максима Галкина, а иногда сами подшучивают над ведущим.

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